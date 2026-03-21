Veneto – Uomo soffoca mentre mangia un croissant, inutili i soccorsi

Dramma nel Veronese, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita dopo essere rimasto soffocato mentre stava mangiando un croissant. La tragedia è avvenuta a San Martino Buon Albergo, alle porte di Verona.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in auto insieme a due familiari quando ha iniziato ad accusare gravi difficoltà respiratorie. I presenti hanno immediatamente cercato aiuto fermandosi nei pressi di una farmacia lungo la strada.

I farmacisti sono intervenuti prontamente, tentando di rianimarlo anche con l’uso del defibrillatore. Nonostante i tentativi, però, per il 51enne non c’è stato nulla da fare.

All’arrivo dei sanitari del Suem 118, è stato accertato che le vie respiratorie dell’uomo erano ostruite da un residuo di croissant. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.