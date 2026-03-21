CRONACAVENETO
21 Marzo 2026 - 17.45

Veneto – Uomo soffoca mentre mangia un croissant, inutili i soccorsi

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Dramma nel Veronese, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita dopo essere rimasto soffocato mentre stava mangiando un croissant. La tragedia è avvenuta a San Martino Buon Albergo, alle porte di Verona.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in auto insieme a due familiari quando ha iniziato ad accusare gravi difficoltà respiratorie. I presenti hanno immediatamente cercato aiuto fermandosi nei pressi di una farmacia lungo la strada.

I farmacisti sono intervenuti prontamente, tentando di rianimarlo anche con l’uso del defibrillatore. Nonostante i tentativi, però, per il 51enne non c’è stato nulla da fare.

All’arrivo dei sanitari del Suem 118, è stato accertato che le vie respiratorie dell’uomo erano ostruite da un residuo di croissant. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Uomo soffoca mentre mangia un croissant, inutili i soccorsi | TViWeb Veneto - Uomo soffoca mentre mangia un croissant, inutili i soccorsi | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy