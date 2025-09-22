Veneto – Uomo scomparso da 4 giorni, l’appello sui social

L’associazione Penelope Veneto lancia un appello per ritrovare Lorenzo Da Como, 68 anni, scomparso da Sanguinetto lo scorso 18 settembre.

Dell’uomo, alto 1,78 metri, non si hanno più notizie da giorni. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto smanicato blu, jeans chiari, scarpe da ginnastica Skechers verdi e una pashmina azzurra.

Chiunque lo avesse visto o avesse informazioni utili è invitato a contattare i Carabinieri di Sanguinetto al numero 0442 81047 oppure il 112. È inoltre possibile inviare eventuali foto o segnalazioni direttamente a Penelope Veneto al numero 3881122653.

La famiglia, insieme ai volontari dell’associazione, resta in attesa di notizie e invita chiunque possa contribuire a farsi avanti per aiutare a riportare Lorenzo a casa.