CRONACAVENETO
31 Ottobre 2025 - 10.03

Veneto – Uomo scompare in montagna, trovata l’auto. Ricerche in corso

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Sono in corso le ricerche di un 76enne di Verona, esperto frequentatore della montagna, la cui scomparsa era stata segnalata lo scorso 19 ottobre dopo il mancato rientro da un’escursione, senza che avesse indicato la meta.

Nella giornata di oggi la sua auto è stata rinvenuta in un parcheggio del Monte Cucco, nel territorio di Ferrara di Monte Baldo. Intorno alle 17.30 è stato richiesto l’intervento delle squadre del Soccorso alpino di Verona per avviare la perlustrazione dell’area.

Sul posto stanno operando anche Carabinieri, Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Uomo scompare in montagna, trovata l'auto. Ricerche in corso | TViWeb Veneto - Uomo scompare in montagna, trovata l'auto. Ricerche in corso | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy