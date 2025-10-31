Veneto – Uomo scompare in montagna, trovata l’auto. Ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di un 76enne di Verona, esperto frequentatore della montagna, la cui scomparsa era stata segnalata lo scorso 19 ottobre dopo il mancato rientro da un’escursione, senza che avesse indicato la meta.

Nella giornata di oggi la sua auto è stata rinvenuta in un parcheggio del Monte Cucco, nel territorio di Ferrara di Monte Baldo. Intorno alle 17.30 è stato richiesto l’intervento delle squadre del Soccorso alpino di Verona per avviare la perlustrazione dell’area.

Sul posto stanno operando anche Carabinieri, Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile.