Veneto – Uomo preso a coltellate al cimitero. In fuga aggressore

Il 76enne, ferito al volto e alla testa, è riuscito a chiedere aiuto prima di essere portato d’urgenza in ospedale. L’uomo che lo ha colpito è in fuga.

SALETTO DI BORGO VENETO (PADOVA) – Attimi di terrore questa mattina nel cimitero comunale di Saletto di Borgo Veneto, dove un anziano di 76 anni è stato accoltellato da uno sconosciuto mentre faceva visita a una tomba. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe tentato di rapinarlo, intimandogli di consegnare il denaro che aveva con sé. Al rifiuto, avrebbe estratto un coltello e colpito la vittima con due fendenti, uno sotto il mento e un altro alla testa.

Nonostante le ferite, l’uomo è riuscito a chiedere aiuto e ad allertare i soccorsi. Trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Schiavonia, non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano serie.

Il rapinatore si è dileguato subito dopo l’aggressione. Le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nel cimitero avrebbero ripreso la fuga dell’uomo, descritto come un individuo di circa cinquant’anni, con un bomber smanicato azzurro. L’arma non è ancora stata ritrovata.

I carabinieri della compagnia di Este e della stazione di Borgo Veneto stanno conducendo le indagini e passando al vaglio ogni dettaglio utile a rintracciare il responsabile. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, dove mai si erano verificati episodi di violenza simili in un luogo tanto sacro.