Veneto – Uomo muore schiacciato dall’albero che stava abbattendo

MONTEBELLUNA (TREVISO), 16 febbraio 2026 – Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove un uomo di 72 anni ha perso la vita mentre stava tagliando un albero.

Secondo le prime informazioni, l’anziano stava procedendo all’abbattimento della pianta quando, per cause in corso di accertamento, è stato improvvisamente travolto dal tronco. L’impatto non gli ha lasciato scampo: la morte è sopraggiunta sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del Suem 118. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per il 72enne non c’è stato nulla da fare.

