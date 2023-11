VENETO – Uomo muore schiacciato da trattore

Grave incidente a Roncà in provincia di Verona, nel tardo pomeriggio di giovedì. Un uomo di 69 anni, A.T., è rimasto schiacciato dal trattore che stava conducendo. L’incidente è avvenuto alle 18:30, in un’area agreste in via Pradavalle. Durante le operazioni agricole, il trattore si è ribaltato, schiacciando il conducente e causandone la morte istantanea. Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Caldiero e il personale del servizio di emergenza 118. Tuttavia, nonostante gli sforzi per estrarre l’uomo da sotto il mezzo, il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. I carabinieri della Compagnia di San Bonifacio e il personale Spisal sono intervenuti per investigare sulla dinamica dell’incidente.