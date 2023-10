VENETO – Uomo finisce in un canale: salvato dai pompieri (VIDEO)

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, intorno alle 20:45, per soccorrere un uomo finito in un canale in località Favaro Veneto, nel comune di Venezia.

A recuperare e portare in zona sicura l’uomo in stato di ipotermia, ci hanno pensato i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo regionale del Veneto insieme ad una squadra del comando di Mestre. Sul posto anche la polizia locale.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 22:15