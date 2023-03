VENETO – Uomo cade nel fiume, lo salvano i pompieri

Tragedia sfiorata intorno alle 21:30 di ieri. I vigili del fuoco sono intervenuti a Treviso, all’altezza del ponte che collega l’ospedale con il quartiere di Fiera vicino all’entrata di Villa Carisi, per salvare un senzatetto di 69 anni caduto nel Sile.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto con il personale di prima partenza, si sono calati lungo la sponda del fiume, riuscendo a trarre in salvo l’uomo, che nel frattempo si era aggrappato a della vegetazione a bordo riva. Dopo essere stato portato in superficie, l’anziano è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem.