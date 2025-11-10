Veneto – Un altro accoltellamento fra stranieri: 23enne grave

Lite in strada degenera in accoltellamento: 23enne marocchino ferito gravemente, arrestato un coetaneo nigeriano

Castelfranco Veneto (TV), 10 novembre 2025 – È stato accoltellato alla schiena e a una gamba durante una violenta lite in strada, un 23enne di origine marocchina ora ricoverato in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta ieri sera in via Tevere, nella frazione di Treville, a Castelfranco Veneto.

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i due giovani, entrambi stranieri e conoscenti di lunga data, è scoppiata per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. Le ipotesi più accreditate riguardano un possibile regolamento di conti o questioni legate a debiti di droga. La lite è presto degenerata: il 23enne nigeriano avrebbe impugnato un coltello, colpendo l’amico con due fendenti, uno alla schiena e uno alla coscia.

Dopo l’aggressione, i due si sarebbero spostati di qualche centinaio di metri, fino al cortile dell’abitazione del presunto aggressore, dove la vittima è stata trovata dai sanitari del Suem seduta su una sedia, ricoperta di sangue. Stabilizzato sul posto, il giovane è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al San Giacomo e poi elitrasportato al Ca’ Foncello di Treviso, dove è stato ricoverato in codice rosso.

I carabinieri hanno immediatamente fermato il 23enne nigeriano, che si trovava ancora nei pressi della propria abitazione, e lo hanno condotto in caserma. Il coltello utilizzato non è stato ancora ritrovato. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.

La zona, una tranquilla area residenziale nei pressi del passaggio a livello di via San Daniele, è stata teatro dell’aggressione intorno alle 18. Alcuni residenti, allarmati dalle urla, hanno assistito ai momenti concitati della colluttazione e all’arrivo dei soccorsi.

Le indagini, coordinate dai carabinieri di Castelfranco e dalla compagnia di Montebelluna, proseguono per chiarire le cause della lite e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accoltellamento.