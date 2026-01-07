CRONACAVENETO
7 Gennaio 2026 - 17.10

Veneto – Ultraleggero cade in un canile: ferito il pilota

REDAZIONE
Un ultraleggero con a bordo un uomo è precipitato intorno alle 14.30 di oggi nei pressi dell’aviosuperficie Colli Euganei, nel territorio comunale di Pozzonovo, in provincia di Padova. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

Il velivolo, dopo la perdita di controllo, è finito contro un albero all’interno di un centro cinofilo. Il pilota è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato soccorso dai Vigili del fuoco del distaccamento di Este, che lo hanno estratto dall’abitacolo.

L’uomo è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118. Sul posto sono state avvisate anche le autorità competenti dell’ENAC per gli accertamenti di rito.

