Veneto – Uccise a coltellate un 30enne: arrestato tunisino

arrestato 45enne tunisino

A due anni dall’omicidio di Marouen Ben Amer, 30enne tunisino ucciso a coltellate il 16 settembre 2023 in un’area verde di via Aldo Moro a Vigonza, uno dei due indagati è finito in carcere.

Nel pomeriggio di lunedì 15 settembre i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Padova hanno rintracciato e arrestato un 45enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, nei confronti del quale la Procura di Padova aveva emesso un ordine di carcerazione.

L’uomo, accusato di omicidio preterintenzionale in concorso, dovrà scontare una pena definitiva di 4 anni e 6 mesi nel carcere Due Palazzi di Padova.

Il delitto di via Aldo Moro aveva profondamente scosso la comunità di Vigonza. Già nei giorni successivi al fatto i carabinieri, coordinati dalla Procura, erano riusciti a identificare i due responsabili grazie a testimonianze e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

I due tunisini, entrambi senza fissa dimora, avevano tentato di sottrarsi alle indagini fuggendo e facendo perdere le proprie tracce. Tuttavia, le serrate attività investigative e i controlli capillari sulle loro frequentazioni avevano portato, il 22 settembre 2023 a Sanremo, al fermo di entrambi da parte dei militari dell’Arma.

Con l’esecuzione del provvedimento nei confronti del 45enne, si chiude un altro capitolo della vicenda che aveva destato grande allarme e dolore tra i cittadini.