Veneto – Ubriaco prende a calci, pugni e sputi il personale medico arrivato per aiutarlo

Notte di paura a Valdobbiadene, dove un 43enne in evidente stato di ebbrezza ha aggredito il personale sanitario intervenuto per prestargli soccorso. L’uomo aveva chiamato il 118 lamentando un forte dolore al braccio, ma una volta arrivati sul posto, medico e infermieri sono stati colpiti con calci, pugni e sputi.

L’intervento ha richiesto anche l’apporto dei vigili del fuoco per aprire la porta dell’abitazione e dei carabinieri per contenere la situazione. La dottoressa dell’automedica, spaventata, si è barricata nel bagno mentre un carabiniere veniva schiaffeggiato dall’uomo. Un infermiere ha dovuto attivare la procedura di incidente biologico in ospedale a causa di uno sputo ricevuto.

Il 43enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato in caserma, per poi essere rimesso in libertà alcune ore dopo.