24 Settembre 2025 - 9.50

Veneto – Turisti messicani in montagna con la pioggia si bloccano perché stanchi: salvati dal Soccorso Alpino

REDAZIONE
Intervento nella serata di ieri per il Soccorso alpino di Cortina, attivato intorno alle 20 dalla Centrale del 118 a seguito della richiesta di aiuto di quattro escursionisti messicani.

Il gruppo – due genitori settantenni, il figlio e la nuora – era rimasto bloccato lungo il sentiero 402, che dal Rifugio Lagazuoi scende al Passo Falzarego. Due di loro, stanchi e affaticati, non erano più in grado di proseguire, anche a causa del buio e della pioggia.

I soccorritori, insieme alla Guardia di finanza, hanno raggiunto la zona con i fuoristrada per poi proseguire a piedi. Una volta intercettati, i quattro sono stati accompagnati fino ai mezzi e infine trasportati a valle, dove hanno potuto raggiungere la propria auto.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per gli escursionisti.

