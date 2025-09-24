Veneto – Turista americana precipita in un dirupo: recuperata viva dai soccorritori

È stata recuperata alle prime luci dell’alba la cittadina statunitense di 36 anni originaria dell’Iowa, la cui scomparsa era stata segnalata ieri sera dalla struttura presso cui stava svolgendo uno stage. La giovane, uscita in mattinata per la consueta corsa, non aveva fatto rientro, facendo scattare l’allarme.

Le ricerche sono state coordinate dal Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane insieme ai Vigili del fuoco e alla Guardia di finanza. Grazie all’analisi delle celle telefoniche e al lavoro del Centro di cooperazione internazionale del Ministero dell’interno, sono state individuate tre possibili aree, tra cui la zona della Forcella del Diavolo, sopra Cison. Proprio lì, dopo ore di perlustrazione, i soccorritori hanno udito la voce della donna e l’hanno individuata: era precipitata per circa cinquanta metri tra rocce e vegetazione, riportando diversi traumi e sintomi di ipotermia.

Sul posto hanno operato una quindicina di soccorritori e Vigili del fuoco, supportati via radio dal personale sanitario. Valutata l’impraticabilità di un trasporto a piedi, è stato richiesto l’intervento di un elicottero abilitato al volo notturno. Dal 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito di Casarsa della Delizia è decollato un velivolo che, con l’ausilio del verricello, ha imbarcato la ferita per trasferirla d’urgenza all’ospedale di Treviso.

Le operazioni si sono concluse verso le 5.30 di questa mattina.