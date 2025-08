Veneto – Truffe agli anziani, arrestato napoletano finto avvocato: aveva derubato due donne

È stato arrestato alla stazione ferroviaria di Padova un 40enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, specializzato nella truffa del falso avvocato ai danni di persone anziane. L’uomo, individuato e bloccato dagli agenti della Squadra Mobile, era riuscito a mettere a segno due truffe in pochi giorni, sottraendo denaro, gioielli e persino una carta bancomat con relativo PIN.

Determinante è stata la chiamata al 113 da parte di una donna di 80 anni, che aveva appena consegnato al truffatore 800 euro in contanti, alcuni monili d’oro e la carta bancomat. Con quest’ultima, il malvivente aveva successivamente prelevato altri 2.000 euro.

La segnalazione ha attivato le indagini, che hanno permesso di identificare e rintracciare l’uomo alla stazione dei treni, dove è stato fermato con la refurtiva ancora addosso. Gli agenti hanno poi accertato che il 40enne aveva colpito anche un’altra anziana, una 90enne, alla quale si era fatto consegnare 250 euro, tre fedi nuziali e un orologio.

L’arrestato era già noto per altre tre truffe commesse tra marzo e aprile 2025 a Villafranca di Verona, Verona e Brescia, e per un episodio avvenuto nell’aprile scorso a Padova, nel quartiere Brusegana, dove una 89enne gli aveva consegnato 10.000 euro in gioielli, tra anelli, bracciali e collane.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 40enne la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Veneto.