Veneto – Trovato morto uomo scomparso da quattro giorni

Si sono concluse nel modo più doloroso le ricerche di Sergio Perina 80enne residente nel quartiere Sacra Famiglia, a Verona, di cui non si avevano più notizie dalla mattina di sabato 7 febbraio. L’uomo è stato ritrovato senza vita oggi, 11 febbraio, intorno alle 10, in un campo di via Flavio Gioia, dopo la segnalazione di un passante che aveva notato un corpo tra la vegetazione.

La scomparsa aveva mobilitato familiari, forze dell’ordine e numerosi residenti della zona sud della città. Nei giorni scorsi era stato diffuso anche un appello attraverso la trasmissione “Chi l’ha visto?” e sui social, nel tentativo di raccogliere informazioni utili.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano era uscito di casa alle 6 del mattino. Un’amica di famiglia aveva riferito di averlo visto poco dopo, attorno alle 8.30, nei pressi di piazzale Sforni, mentre saliva su un’auto bianca guidata da un uomo. L’ipotesi aveva indirizzato le ricerche, anche perché l’uomo, che soffriva di un lieve deficit cognitivo legato all’età, da tempo non guidava più ed era solito chiedere passaggi.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi sul luogo del ritrovamento. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina legale di Borgo Roma per gli accertamenti del caso.