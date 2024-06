Il cadavere di una persona in avanzato stato di decomposizione è stato trovato stamane (lunedì) intorno alle 8, impigliato nella griglia del canale Camuzzoni, Basso Aquar, a Verona. Il corpo è irriconoscibile e non vi sarebbero elementi utili per risalire all’identità. Il corpo è stato portato all’Istituto di Medicina legale per accertare le cause del decesso e ricavare il DNA al fine di risalire all’identità