CRONACAVENETO
4 Settembre 2025 - 16.37

Veneto – Trovato cadavere in un fiume

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Macabro ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 settembre, a Biancade di Roncade. Intorno alle 15, i vigili del fuoco del nucleo Saf hanno recuperato dalle acque del fiume Musestre il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione, non lontano dal cavalcavia lungo la Treviso-mare e dal centro commerciale l’Arsenale.

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un uomo di età compresa tra i 60 e i 70 anni. La salma, segnata da lesioni compatibili con la lunga permanenza in acqua, è stata affidata al personale sanitario del Suem 118. Sul posto i carabinieri di Roncade e Treviso, che stanno lavorando all’identificazione.

Il decesso, secondo un primo esame esterno, risalirebbe ad almeno una settimana fa. Alcuni oggetti personali, forse appartenenti all’uomo, sarebbero stati rinvenuti nei pressi dell’albergo All’Orso in via D’Annunzio. Del caso è stata informata la Procura di Treviso.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Trovato cadavere in un fiume | TViWeb Veneto - Trovato cadavere in un fiume | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy