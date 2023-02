VENETO – Trovate due persone nella cisterna di un treno merci: se ne cercano altre

In aggiornamento

Due persone sono state estratte e salvate da un carro cisterna ferroviario di trasporto cereali a Porto Summaga di Portogruaro. Il macchinista ha sentito le richieste di aiuto ed ha allertato i soccorsi. Sul posto il distaccamento di Portogruaro e San Donà dei Vigili del Fuoco. I vigili stanno ora ispezionando le altre cisterne per vedere se altre persone vi sono rinchiuse. Non si conoscono ancora la nazionalità e le altre generalità dei due soggetti trovati. Si tratta molto probabilmente di migranti che hanno percorso la rotta di migrazione dall’Est. Il treno proveniva dalla Serbia, con passaggio per Trieste. Secondo le prime informazioni la merce era diretta alla Cereal Docks di Portogruaro.