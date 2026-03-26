Veneto – Troppe risse e violenze: discoteca chiusa per 45 giorni

Stop di 45 giorni per la discoteca Next di via Montà, a Padova. Il provvedimento è stato disposto dal questore Marco Odorisio dopo una serie di episodi violenti e irregolarità emerse negli ultimi mesi all’interno e nei dintorni del locale.

La sospensione della licenza è scattata nella serata di ieri, a seguito di diversi interventi delle forze dell’ordine. L’episodio più grave risale alla notte di domenica scorsa, intorno alle 4.40, quando tre pattuglie sono intervenute per una violenta rissa culminata con l’aggressione di un 19enne, colpito al volto con il collo di una bottiglia. Il responsabile è stato arrestato poco dopo nella sua abitazione, dove è stato rintracciato con evidenti tracce di sangue sugli abiti.

Non si tratta però di un caso isolato. Solo una settimana prima, il 15 marzo, la polizia era intervenuta per una colluttazione tra alcuni clienti ubriachi e il personale di sicurezza, scaturita da un malore e degenerata in uno scontro fisico con due persone finite in ospedale. Altri episodi si erano verificati il 22 febbraio, con un’aggressione nel parcheggio, e il 4 gennaio per una lite.

A pesare sulla decisione del questore anche le irregolarità amministrative emerse durante un controllo del 12 febbraio, effettuato dalla Polizia amministrativa insieme all’Ispettorato del lavoro e ai Vigili del fuoco. In quell’occasione erano state riscontrate violazioni sulla sicurezza pubblica, tra cui il superamento della capienza autorizzata e carenze nelle misure antincendio. Il legale rappresentante del locale, un 26enne padovano, è stato denunciato. Inoltre, l’Ispettorato del lavoro aveva disposto la sospensione immediata dell’attività per l’impiego di personale non regolarizzato.

La chiusura temporanea si inserisce in un quadro di controlli rafforzati per garantire sicurezza e rispetto delle regole nei locali pubblici della città.