Veneto – Treni: ancora uno sciopero del venerdì, ma con disagi limitati
Venezia, 5 settembre 2025, 11:44 – Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati autonomi Usb, Sgb e Assemblea Nazionale Pdm-Pdb, in programma fino alle ore 18.00, sta provocando disagi contenuti in Veneto.
Alla stazione di Venezia Santa Lucia arrivi e partenze risultano sostanzialmente regolari nella mattinata, con la cancellazione di tre convogli regionali provenienti da Trieste, Bologna e Verona.
Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, si registrano alcuni ritardi: una Frecciarossa in arrivo da Milano è giunta con 55 minuti di ritardo, mentre un’altra proveniente da Napoli ha accumulato 20 minuti.
Lo sciopero, che rientra nelle mobilitazioni del comparto ferroviario indette a livello nazionale, non ha finora generato situazioni di particolare criticità sulla rete regionale.