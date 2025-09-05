CRONACAVENETO
5 Settembre 2025 - 12.11

Veneto – Treni: ancora uno sciopero del venerdì, ma con disagi limitati

REDAZIONE
Venezia, 5 settembre 2025, 11:44 – Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati autonomi Usb, Sgb e Assemblea Nazionale Pdm-Pdb, in programma fino alle ore 18.00, sta provocando disagi contenuti in Veneto.

Alla stazione di Venezia Santa Lucia arrivi e partenze risultano sostanzialmente regolari nella mattinata, con la cancellazione di tre convogli regionali provenienti da Trieste, Bologna e Verona.

Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, si registrano alcuni ritardi: una Frecciarossa in arrivo da Milano è giunta con 55 minuti di ritardo, mentre un’altra proveniente da Napoli ha accumulato 20 minuti.

Lo sciopero, che rientra nelle mobilitazioni del comparto ferroviario indette a livello nazionale, non ha finora generato situazioni di particolare criticità sulla rete regionale.

