19 Dicembre 2025 - 10.00

Veneto – Travolto mentre attraversa la strada: muore un 57enne

REDAZIONE
Tragedia nella serata di giovedì 18 dicembre a Cavallino Treporti. Poco dopo le 19 un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre attraversava via Fausta, all’altezza dello Sport Center, nei pressi del camping Union Lido. L’incidente è avvenuto in un tratto privo di strisce pedonali.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, identificata con le iniziali M.C. e residente nel comune, potrebbe essere appena scesa da un autobus fermo poco distante. L’automobilista coinvolto si è fermato immediatamente per prestare soccorso e allertare i servizi di emergenza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari della Croce Verde ne hanno constatato il decesso.

La polizia locale ha effettuato i rilievi per diverse ore, deviando il traffico e raccogliendo testimonianze. Il conducente, illeso ma sotto choc, è stato sottoposto ai controlli di rito. Il veicolo è stato sequestrato e gli atti saranno trasmessi alla Procura.

