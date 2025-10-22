CRONACAVENETO
Veneto – Travolto e ucciso da un corriere Amazon: dall’assicurazione non arrivano soldi alla famiglia

A dieci mesi dall’incidente che costò la vita a Sergio Piva, 89 anni, la sua famiglia non ha ancora ricevuto alcun risarcimento, scrive il Gazzettino. L’anziano, ex caporeparto in pensione, morì sul colpo il 12 dicembre 2024, quando la sua Toyota Yaris fu travolta da un furgone Amazon lungo via Schiavonesca, a Riese Pio X.

Alla guida del mezzo c’era Denis Gjergji, 29 anni, residente nello stesso comune, ora imputato per omicidio stradale. Le perizie hanno stabilito che il furgone viaggiava a quasi 100 chilometri orari e che il sorpasso effettuato fu azzardato, rendendo inevitabile lo schianto frontale.

Il processo è fermo in attesa che l’assicurazione dell’azienda formalizzi il risarcimento ai familiari, che si sono costituiti parte civile. Solo allora l’imputato potrà valutare la strada del patteggiamento con il pubblico ministero Anna Ortica. In caso contrario, il procedimento proseguirà con rito abbreviato. La prossima udienza è fissata per il 26 febbraio 2026

