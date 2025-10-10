Veneto – Travolto davanti all’oratorio, storico volontario in gravi condizioni

Grave investimento ieri sera, giovedì 9 ottobre, a Villanova di Camposampiero. Erano le 18.30 quando un uomo di 79 anni, residente in paese e conosciuto per il suo impegno come volontario dell’oratorio della Beata Vergine del Rosario, è stato investito da una Jeep all’incrocio tra via Roma e via Mussolini, proprio davanti alla chiesa dove era diretto.

L’impatto è stato violento e l’anziano è caduto sull’asfalto riportando ferite molto gravi. I primi soccorsi sono stati immediati: sul posto sono arrivati gli operatori del Suem 118 e gli agenti della polizia locale della Federazione. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Padova, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Il conducente del veicolo ha riferito di aver visto il pedone solo all’ultimo istante, senza riuscire a evitarlo. La circolazione è rimasta rallentata per oltre un’ora per consentire i rilievi. La comunità di Villanova è sotto choc e si stringe attorno al suo volontario, sperando in un rapido miglioramento.