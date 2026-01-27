Veneto – Travolte sulle strisce: due bambine di 4 e 5 anni in ospedale

VERONA, 27 gennaio 2026 – Questa mattina, poco dopo le 8.30, due bambine di 4 e 5 anni sono state investite da una Smart in via Aeroporto Berardi, a Chievo, mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali insieme al fratello e al nonno per recarsi alla scuola dell’infanzia.

Il veicolo era guidato da un giovane di 22 anni. I soccorsi sono stati immediati: una delle bambine è stata trasportata in ospedale in ambulanza, mentre la sorella è stata accompagnata dal padre al Pronto soccorso pediatrico per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le condizioni delle due piccole non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale, che ha ascoltato testimoni e sta ricostruendo la dinamica del sinistro.

L’episodio ricorda l’importanza di prestare massima attenzione in prossimità di scuole e attraversamenti pedonali, soprattutto nelle prime ore della mattin