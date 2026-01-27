CRONACAVENETO
27 Gennaio 2026 - 12.27

Veneto – Travolte sulle strisce: due bambine di 4 e 5 anni in ospedale

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

VERONA, 27 gennaio 2026 – Questa mattina, poco dopo le 8.30, due bambine di 4 e 5 anni sono state investite da una Smart in via Aeroporto Berardi, a Chievo, mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali insieme al fratello e al nonno per recarsi alla scuola dell’infanzia.

Il veicolo era guidato da un giovane di 22 anni. I soccorsi sono stati immediati: una delle bambine è stata trasportata in ospedale in ambulanza, mentre la sorella è stata accompagnata dal padre al Pronto soccorso pediatrico per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le condizioni delle due piccole non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale, che ha ascoltato testimoni e sta ricostruendo la dinamica del sinistro.

L’episodio ricorda l’importanza di prestare massima attenzione in prossimità di scuole e attraversamenti pedonali, soprattutto nelle prime ore della mattin

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Travolte sulle strisce: due bambine di 4 e 5 anni in ospedale | TViWeb Veneto - Travolte sulle strisce: due bambine di 4 e 5 anni in ospedale | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy