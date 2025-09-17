Veneto – Travolta da un’auto, donna muore dopo due giorni di agonia

investita mentre andava al lavoro: muore 50enne di Resana

Non ce l’ha fatta Morena Mazzocca, 50 anni, rimasta vittima di un grave incidente stradale lunedì mattina in via Giotto a Castelfranco Veneto. Dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva, la donna è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate.

L’incidente era avvenuto intorno alle 8.20, mentre la 50enne stava andando al lavoro dopo aver accompagnato a scuola il figlio. Una Fiat 500X, condotta da una 39enne, l’aveva travolta scaraventandola contro un muretto. Le condizioni di Mazzocca erano apparse subito critiche: soccorsa dal Suem 118, era stata trasferita in coma farmacologico all’ospedale di Castelfranco, dove i medici non sono riusciti a salvarla.

La vittima lavorava come impiegata presso la cooperativa sociale “L’Incontro” di Castelfranco Veneto. Lascia il marito Massimo Luisato e il figlio sedicenne Cristian. L’intera comunità di Resana è in lutto per la sua scomparsa.

La Procura di Treviso ha aperto un’indagine per omicidio stradale: la 39enne alla guida del veicolo è indagata. Agli agenti della polizia locale ha dichiarato di non aver visto la donna sul ciglio della strada e di essersi accorta della presenza solo al momento dell’impatto.