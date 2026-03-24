Veneto – Travolta da un bus mentre attraversa: 22enne in condizioni critiche

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 24 marzo, a Padova, dove una giovane di 22 anni è stata investita da un autobus mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’impatto è avvenuto attorno alle 8 in via Gozzi, a pochi passi dal comando della polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava attraversando regolarmente quando è sopraggiunto un mezzo pubblico proveniente dalla zona della stazione ferroviaria e diretto verso l’ospedale, che l’ha colpita in pieno. La scena si è consumata davanti a numerosi testimoni.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del Suem 118 ha prestato le prime cure sul posto, stabilizzando la giovane prima del trasporto urgente in ospedale. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi: è stata ricoverata in codice rosso e si trova attualmente in prognosi riservata.

Sotto shock ma illeso l’autista dell’autobus, che è stato sottoposto agli accertamenti di rito per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente. L’uomo è stato inoltre ascoltato dagli agenti per chiarire la dinamica dei fatti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione, con rallentamenti lungo l’arteria per circa un’ora, il tempo necessario a completare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.