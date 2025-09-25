Veneto – Trapper condannato a 5 anni per abusi su una 19enne

PADOVA – È arrivata la condanna a cinque anni di reclusione per un trapper padovano accusato di violenza sessuale nei confronti di un’amica che, all’epoca dei fatti, aveva 19 anni. La sentenza, pronunciata dal giudice Vincenzo Santoro presso il Tribunale di Padova, prevede anche un risarcimento di 20mila euro in favore della giovane.

La vicenda risale all’ottobre 2020. Il musicista, seguito da circa 6.500 follower su Instagram e desideroso di lanciare la propria carriera, aveva contattato la ragazza proponendole di comparire come protagonista in un videoclip. La giovane aveva accettato l’invito e, insieme a un’amica e a un altro ragazzo, si era recata a casa del trapper. Secondo quanto emerso in aula, quando era rimasta da sola con lui, l’uomo avrebbe abusato sessualmente della 19enne.

Il trapper ha sempre sostenuto che il rapporto fosse consenziente, ma la ricostruzione non ha convinto i giudici, anche alla luce delle azioni della ragazza il giorno successivo. La giovane, infatti, si era rivolta subito alla Questura per denunciare l’accaduto e al pronto soccorso cittadino per sottoporsi a visita medica, ottenendo un referto che ha fatto parte del fascicolo processuale.

Dopo un’istruttoria dettagliata, il Tribunale ha ritenuto fondate le accuse e ha condannato l’imputato.