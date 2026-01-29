Veneto – Tragico schianto sull’A4 all’alba: perde la vita un automobilista, grave un altro

Un grave incidente stradale ha spezzato una vita nella notte tra mercoledì e giovedì lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Soave, in direzione Venezia. Il sinistro è avvenuto intorno all’una, quando due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento, per cause ancora in fase di accertamento.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caldiero, insieme ai sanitari del 118, con ambulanze e automedica, e agli agenti della Polizia stradale di Verona Sud. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dell’auto che sopraggiungeva da dietro, rimasto incastrato nell’abitacolo. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Il conducente dell’altra vettura coinvolta è stato invece trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni sono gravi.

Presenti anche gli operatori della società A4 per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza del tratto autostradale. Gli accertamenti proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.