24 Novembre 2025 - 9.43

Veneto – Tragedia sul lavoro: operaio di 47 anni muore schiacciato da un muletto

Nuovo incidente mortale sul lavoro nel Rodigino. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, un operaio di 47 anni ha perso la vita all’interno di un’azienda che tratta materiale plastico in via Martiri Belfiore, a Sant’Apollinare, frazione di Rovigo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – di origine marocchina e domiciliato a Rovigo – sarebbe rimasto schiacciato da un muletto mentre stava operando. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo con il supporto dell’autogru, oltre al personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne.

Presenti anche gli ispettori dello Spisal e i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro nella provincia nell’arco di una settimana, dopo la caduta dal tetto di un capannone che era costata la vita a un altro operaio.

