Veneto – Tragedia sul lavoro: muore operaio di 22 anni

Ancora sangue sul posto di lavoro: l’ennesima tragedia si è consumata oggi, 23 marzo, in una ditta di via Marconi a Caselle di Selvazzano, nel Padovano. La vittima è Mbow Paper Mamour, cittadino senegalese di 22 anni, residente a Padova nel quartiere Torre, rimasto incastrato in un macchinario mentre era impegnato nelle operazioni di taglio delle lamiere.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane lavorava su un macchinario destinato allo srotolamento e al taglio a cesoia. Accortosi della mancanza di liquido lubrificante, ha tentato di effettuare il rabbocco del fluido, rimanendo tragicamente incastrato all’interno del cilindro del macchinario e decedendo sul colpo a causa delle lesioni riportate.

Un collega, nel tentativo disperato di prestare soccorso, è rimasto ferito lievemente alla mano destra. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione dei Carabinieri di Selvazzano e il personale sanitario del Suem 118. Inoltre, il personale dello Spisal ha avviato accertamenti per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. La vicenda è stata comunicata al pubblico ministero di turno. La salma di Mamour è stata trasferita all’istituto di Medicina legale di Padova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La tragedia riporta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulla necessità di controlli costanti e rigorosi, ricordando quanto sia fragile la vita di chi ogni giorno affronta rischi pur di guadagnarsi lo stipendio.