Veneto – Tragedia in montagna: muore a 43 anni durante una vacanza con la famiglia

Una vacanza in montagna si è trasformata in tragedia per Alessia Burattin, 43 anni, colpita da un arresto cardiaco fulminante nella casa di villeggiatura a Tambre, in provincia di Belluno, mentre si trovava con il compagno e il figlio.

La donna, molto conosciuta ad Arzergrande (Padova), dove gestiva insieme al fratello un panificio nel centro del paese, si è sentita male nel tardo pomeriggio di sabato 19 luglio. I soccorsi, arrivati tempestivamente, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Alessia non soffriva di patologie note e la sua morte ha colto tutti di sorpresa.

Originaria di Piove di Sacco, da alcuni anni si era trasferita a Camponogara, in provincia di Venezia, dove viveva con il compagno Riccardo e il figlio Pietro. A piangerla oggi è una comunità intera: oltre alla famiglia, anche tanti clienti e conoscenti che ne apprezzavano il carattere solare, la disponibilità e la passione per il lavoro. Il forno di famiglia in via Roma ad Arzergrande è da anni un punto di riferimento per il paese, eredità dell’attività avviata dal padre Valerio, ancora oggi molto stimato.

I familiari attendono ora la fissazione della data del funerale. In molti si preparano a dare l’ultimo saluto a una donna la cui scomparsa improvvisa lascia sgomenti.