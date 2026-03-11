Veneto – Tragedia in giardino: uomo trovato senza vita accanto al motocoltivatore

Un uomo di 86 anni è stato trovato morto nella mattinata di oggi, 11 marzo, nel giardino della propria abitazione a Castelcucco, in provincia di Treviso. Il dramma si è consumato intorno alle 10.30 in via Sant’Antonio, dove l’anziano stava lavorando all’aperto con un motocoltivatore.

A fare la scoperta è stato il figlio, che lo ha trovato riverso a terra a pochi passi dal mezzo agricolo e ha immediatamente lanciato l’allarme contattando il Suem 118.

Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem, ma purtroppo per l’anziano non c’era già più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Dalla centrale operativa era stato fatto decollare anche l’elicottero di emergenza Leone 1, ma il velivolo è stato fatto rientrare una volta accertata la situazione.

Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava in giardino e stava utilizzando il motocoltivatore.