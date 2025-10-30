Veneto – Tragedia a Sharm, 37enne muore durante un’immersione

Doveva essere una giornata di relax, ma si è trasformata in una tragedia. Lara De Cassan, 37 anni, di Livinallongo del Col di Lana, è morta a Sharm el-Sheikh mentre si trovava in vacanza con il marito Simon Grones e i loro tre figli. La donna, che lavorava con il coniuge nel settore alberghiero tra l’hotel Malita e il garnì Serena, si è sentita male poco dopo essere entrata in acqua per un’escursione di snorkeling.

«Tiratemi fuori di qui, non riesco a respirare» sarebbero state le sue ultime parole, racconta il marito, ancora sconvolto. Dopo pochi minuti Lara ha tolto la maschera, lamentando fastidio e difficoltà a respirare. Poi il collasso improvviso, l’arrivo dei soccorsi e le manovre di rianimazione, purtroppo inutili.

Secondo una prima diagnosi, la causa del decesso sarebbe un arresto cardiaco, forse dovuto a un infarto improvviso. La salma si trova ancora in Egitto e il rimpatrio richiederà alcuni giorni. Tutta la comunità di Arabba si è stretta intorno al marito e ai figli, travolti da un dolore senza spiegazioni.