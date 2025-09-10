CRONACAVENETO
Veneto – Torna in tabaccheria credendo di aver vinto 100 euro, poi la sorpresa

Un cliente abituale della tabaccheria Agorà Cafè in via della Provvidenza a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova, si è ritrovato con una vincita ben più grande di quanto immaginasse. Lunedì 1 settembre, l’uomo si era recato nel locale per ritirare il premio di un «Gratta e vinci» da due euro, convinto di aver vinto circa cento euro.

La titolare del bar-tabaccheria, Erika Ni, racconta: «Ho controllato il biglietto con l’applicazione ufficiale e non potevo credere ai miei occhi. Gli ho dovuto comunicare che, in realtà, il premio era di centomila euro. Quando gliel’ho detto, si è messo le mani nei capelli e mi ha chiesto, sorridendo, se lo stessi prendendo in giro».

«È un cliente che conosciamo bene, abituale del nostro locale – aggiunge la titolare – Non dimenticheremo facilmente quel momento. È arrivato con il suo solito sorriso, felice, pensando di incassare un centinaio di euro, e si è trovato improvvisamente a festeggiare una vincita straordinaria».

