Veneto – Tir finisce fuori strada: autista ferito

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di oggi a Lusia, in provincia di Rovigo. Intorno alle 22.30 due squadre del comando provinciale sono state chiamate ad operare in via Marasso, dove un autotreno è uscito dalla carreggiata andando a sfondare la recinzione di un’abitazione.

Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco con il supporto del personale sanitario. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato affidato al 118.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per circa un’ora. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.