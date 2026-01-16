CRONACAVENETO
16 Gennaio 2026 - 10.01

Veneto – Tir finisce fuori strada: autista ferito

REDAZIONE
Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di oggi a Lusia, in provincia di Rovigo. Intorno alle 22.30 due squadre del comando provinciale sono state chiamate ad operare in via Marasso, dove un autotreno è uscito dalla carreggiata andando a sfondare la recinzione di un’abitazione.

Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco con il supporto del personale sanitario. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato affidato al 118.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per circa un’ora. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

