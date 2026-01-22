CRONACAVENETO
22 Gennaio 2026 - 9.55

Veneto – Terribile schianto in autostrada, furgone tampona un tir in sosta e prende fuoco: due morti

REDAZIONE
Grave incidente mortale nella notte tra mercoledì e giovedì lungo l’autostrada del Brennero. Intorno alle 3.40, sulla A22 in direzione sud, all’altezza di Brentino Belluno, poco dopo l’area di servizio Adige Ovest (km 188), un furgone con targa slovacca ha tamponato violentemente un autoarticolato carico di rotoli di carta fermo in una piazzola di sosta.

A seguito dell’impatto entrambi i mezzi hanno preso fuoco: le fiamme si sono propagate rapidamente anche a causa del carico del tir, distruggendo i veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Trentino Emergenza con l’elicottero, il personale del 118 e i vigili del fuoco di Avio, Rovereto, Trento e Bardolino.

Il conducente del furgone, un uomo straniero, è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è morto sul colpo. A bordo del mezzo viaggiava anche un’altra persona, deceduta anch’essa nell’incidente. Illeso invece l’autista del tir.

La polizia stradale di Trento è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Pesanti le conseguenze sulla viabilità: l’A22 è rimasta chiusa per diverse ore, con uscita obbligatoria ad Ala/Avio verso sud. Solo dalle 7 è stata riaperta una corsia; alle 9 si registravano ancora lunghe code, soprattutto di mezzi pesanti.

