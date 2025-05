Veneto – Terribile frontale tra auto e camion: 1 morto e 3 feriti (FOTO)

Alle ore 15:45 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Portegrandi, lungo Via Trezze a Quarto d’Altino, per un grave incidente stradale frontale tra un’auto e un camion. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte dal distaccamento di San Donà e dalla centrale di Mestre, hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e provveduto all’estrazione di una donna e un lattante rimasti incastrati nell’auto. Entrambi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem, intervenuto anche con l’elisoccorso, e successivamente trasferiti in ospedale.

Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem ha dovuto constatare il decesso del conducente dell’auto. Il conducente del camion ha riportato ferite lievi.

I carabinieri hanno deviato il traffico e iniziato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.