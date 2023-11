VENETO – Tenta il suicidio in cella: salvato dalla Polizia Penitenziaria

Un detenuto della VI Sezione della Casa circondariale di Verona Montorio è stato sottratto alla tragica decisione di togliersi la vita grazie all’intervento rapido della Polizia Penitenziaria. Donato Capece, segretario del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, ha reso noto l’incidente avvenuto ieri sera.

“Ciò che è accaduto nella VI Sezione detentiva di Montorio è stato contrastato efficacemente dal personale di Polizia Penitenziaria”, afferma Capece. “Grazie al loro pronto intervento, il detenuto è stato soccorso con un immediato massaggio cardiaco, supportato dagli infermieri e dal medico di guardia. Fortunatamente, l’uomo si è ripreso e è stato trasferito in ospedale con l’arrivo dei soccorsi del 118. Tuttavia, non possiamo escludere possibili danni cerebrali.”

Capece elogia il comportamento esemplare e professionale del personale di Polizia Penitenziaria, sottolineando la loro dedizione nonostante le carenze di risorse umane e materiali. Esprime anche apprezzamento per il personale sanitario del carcere di Montorio per la loro professionalità e tempestività nell’intervento di soccorso. In definitiva, Capece plaude all’impegno del personale di Polizia Penitenziaria della Casa circondariale di Verona nel mantenere l’ordine e la sicurezza dell’istituto di pena, nonostante le sfide evidenti.