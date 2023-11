VENETO – Tenta di rapinare due tabaccherie con un coltello

Nel giro di poche ore, un 58enne proveniente da San Bonifacio (Verona) ha tentato di compiere due rapine ai danni di tabaccherie, ma è stato bloccato nell’ultimo colpo dalla determinazione della titolare, fino all’arrivo dei carabinieri. Nella serata di martedì, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, l’uomo avrebbe sfruttato la mancanza di clienti, presumibilmente causata dal maltempo, per entrare armato di coltello nella tabaccheria di via Serenella, a San Martino Buon Albergo. Minacciando la titolare di fronte al figlio spaventato, ha cercato di compiere una rapina. Tuttavia, il suo piano è stato sventato quando la donna è riuscita prima a calmarlo e poi a chiuderlo all’interno della tabaccheria mentre lui cercava di svuotare le casse.

I carabinieri sono intervenuti prontamente, e nonostante un tentativo di fuga con aggressione nei loro confronti, sono riusciti a disarmare l’uomo e ad arrestarlo. Poco distante dall’attività, hanno rinvenuto la sua auto ancora in moto, presumibilmente lasciata lì per una fuga rapida dopo il tentativo di rapina.

Le indagini dei carabinieri hanno rivelato che lo stesso individuo, poche ore prima, aveva tentato una rapina in un’altra tabaccheria situata in via Unità d’Italia a Verona. Anche in quel caso, la titolare aveva reagito con determinazione, costringendolo alla fuga. Sempre armato di coltello e con il volto coperto da un passamontagna, era riuscito a scappare a bordo della sua auto grigia, la stessa utilizzata poi per il secondo tentativo a San Martino Buon Albergo, dove è stato arrestato.

Dopo essere stato portato agli uffici della sezione radiomobile di Verona, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Montorio su disposizione dell’autorità giudiziaria.