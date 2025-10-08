Veneto – Tenta di darsi fuoco: salvato a Padova dagli agenti di una Volante

Si è cosparso di liquido infiammabile con lo scopo di darsi fuoco, ma non il 55enne è stato immobilizzato da due poliziotti e salvato. E’ accaduto ieri a Padova dove una Volante è intervenuta in zona Guizza, dopo la segnalazione al 113 fatta dallo stesso aspirante suicida che ha annunciato il suo gesto agli agenti. Questi ultimi sono arrivati al condominio del 55enne che, alla loro vista, è corso in un garage dove ha preso una tanica contenente del solvente altamente infiammabile versandoselo addosso. Proprio mentre i due poliziotti provavano ad avvicinarsi, lo stesso ha mostrato di avere un accendino e ha minacciato di darsi fuoco. Repentina è stata la mossa dei due poliziotti che si sono avventati sull’uomo riuscendo a strappargli dalle mani l’accendino e ad immobilizzarlo in attesa dell’arrivo di un’ambulanza. Il 55enne è stato così affidato alle cure del 118 e trasportato in Ospedale dove è stato sottoposto a consulto psichiatrico. Uno degli agenti è rimasto ferito, riportando 5 giorni per contusione alla mano destra. ANSA VENETO