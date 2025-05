Veneto – Tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine al Festival delle Regioni a Venezia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Tensione stamani a Venezia in occasione della giornata conclusiva del Festival delle Regioni.

La “Rete contro il Ddl sicurezza” – circa 200 tra esponenti di associazioni e centri sociali – si è riunita a partire dalle ore 10.00 in campo Sant’Angelo, nei pressi del Teatro La Fenice.

Attorno alle 11.30, i manifestanti sono stati bloccati dalla polizia in assetto antisommossa su calle dei Frati, in direzione di campo Santo Stefano.

I manifestanti nel tentativo di avanzare hanno lanciato aste e bastoni sui quali erano attaccati i cartelli, i poliziotti con scudi e manganelli li hanno arginati.

La manifestazione è poi proseguita con un corteo verso il Ponte di Rialto, con presidio costante delle forze dell’ordine. ANSAVENETO