Veneto – Tensione allo sciopero generale: idranti e cariche evitano l’irruzione alla Leonardo. Traffico bloccato sulla SS 14

Mattinata ad alta tensione oggi a Tessera durante lo sciopero generale che ha visto sfilare circa cinquecento manifestanti – sindacati di base, collettivi e attivisti – diretti ai cancelli della Leonardo spa. Il corteo, partito dal parcheggio di Ca’ Noghera, ha bloccato per ore la SS 14 e la viabilità verso Mestre e il Casinò, creando lunghe code sulla bretella aeroportuale.

L’obiettivo dichiarato dei manifestanti era l’“invasione simbolica” dello stabilimento, considerato un nodo della filiera nazionale degli armamenti. Sul posto, però, era schierato un imponente dispositivo di sicurezza: forze dell’ordine in assetto antisommossa e mezzi dotati di idranti.

Intorno alle 13, nel tentativo del corteo di avvicinarsi ai cancelli, la polizia ha utilizzato gli idranti per disperdere la folla, seguendo poi con cariche di alleggerimento. Secondo gli organizzatori, una ragazza è rimasta ferita.

I sindacati di base Adl Cobas e USB denunciano l’uso “sproporzionato” della forza e parlano di protesta contro “una finanziaria di guerra”, l’aumento delle spese militari previsto per i prossimi anni e il mancato investimento in welfare, sanità e salari. Le sigle rivendicano anche una mobilitazione contro il riarmo e per la fine delle violenze in Palestina.

La zona è stata liberata attorno alle 14, dopo quasi tre ore di blocco totale della viabilità.