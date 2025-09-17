Veneto – Tensione a Padova: antagonisti pro-Pal tentano di bloccare la stazione

Momenti di tensione nel pomeriggio a Padova quando un gruppo di manifestanti, riconducibile al mondo antagonista e schierato pro-Palestina, ha cercato di forzare il blocco davanti alla stazione ferroviaria con l’obiettivo dichiarato di ostacolare il traffico dei treni. La questura ha quantificato la presenza in circa 600 persone, mentre gli organizzatori parlano di oltre mille partecipanti.

L’area è stata resa inaccessibile da un cordone composto da più di 80 agenti del Reparto Mobile di Padova e di Bologna, affiancati da poliziotti della Polfer e della questura euganea. Sul posto è intervenuto anche il questore di Padova, Marco Odorisio. Era presente un idrante che non è stato utilizzato.

In un primo momento i manifestanti — con bandiere e striscioni a sostegno della Palestina — hanno tentato di forzare il blocco: il tentativo è stato respinto in pochi minuti dagli agenti, che hanno impiegato gli scudi per contenerlo. L’azione non è degenerata in incidenti e il gruppo si è quindi allontanato dalla zona ferroviaria dirigendosi verso il centro cittadino.

Dopo un corteo nel centro, i partecipanti sono tornati in stazione dove hanno trovato un nuovo schieramento di agenti in tenuta antisommossa; sul posto è stato improvvisato un comizio con diversi interventi. Al termine della manifestazione i presenti si sono progressivamente dissolti senza ulteriori momenti di violenza.