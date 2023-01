VENETO – Temperature a picco: le previsioni

Le previsioni meteo dell’Arpav per il Veneto

Evoluzione generale

Sul Mediterraneo centro-occidentale insiste una significativa depressione, più attiva a inizio periodo, inoltre su tutto il continente europeo è presente aria abbastanza fredda; sul Veneto si richiama un insistente flusso da nord-est, che nelle ore a cavallo tra martedì e mercoledì porta molte nubi e un po’ di precipitazioni, cui segue una fase più stabile e via via meno nuvolosa con temperature in calo fino a valori sotto la norma da venerdì specie in montagna.

Tempo previsto

mercoledì 25. Fino a parte della mattinata residua nuvolosità, in seguito diminuzione delle nubi con comparsa di schiarite anche ampie, specie sulle zone montane, in pianura rimarranno annuvolamenti irregolari, specie sulle zone più interne, alternati a tratti soleggiati anche ampi.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Le minime non subiranno variazioni di rilievo; le massime in quota subiranno un moderato aumento, nelle valli saranno stazionarie o in lieve calo, altrove stazionarie.

Venti. In quota da nord-est, sulle Prealpi da tesi a moderati e sulle Dolomiti generalmente moderati; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile. In pianura Bora tesa sulla costa, a tratti anche forte durante le ore centrali, nell’entroterra moderata, a tratti tesa.

Mare. In prevalenza mosso.

Previsione Altezza Onde

giovedì 26. Cielo in quota da sereno a poco nuvoloso, altrove da poco o parzialmente nuvoloso a sereno, in un contesto stabile con al più alcune nubi stratificate.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in calo, anche sensibile in montagna; massime in contenuta diminuzione.

Venti. In quota, moderati da nord-est; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; sulle zone pianeggianti in prevalenza nord-orientali, deboli sulla fascia pedemontana, moderati o temporaneamente anche tesi su costa e bassa pianura, deboli con qualche fase di moderato rinforzo altrove.

Mare. Da poco mosso a mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

venerdì 27. Lieve variabilità, con significativi spazi di sereno alternati a modesti addensamenti, senza precipitazioni; per le temperature minime prevarrà una diminuzione, anche sensibile sulle zone montane; le temperature massime sulle zone montane diminuiranno specie in quota, altrove saranno pressochè stazionarie.

sabato 28. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche modesto addensamento a tratti sulle zone montane, senza precipitazioni; possibili locali nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; le temperature minime in quota saranno stazionarie o in lieve aumento, altrove diminuiranno un po’; le temperature massime in quota aumenteranno un po’, altrove saranno stazionarie o in leggero calo.