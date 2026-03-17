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17 Marzo 2026 - 16.10

Veneto – Allarme vento forte per domani

REDAZIONE
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Nella prima metà di domani 18 marzo la nuvolosità sarà in aumento, con possibilità medio-bassa di precipitazioni sui monti, mentre saranno più probabili modeste piogge sulla pianura.
Le temperature saranno in calo anche sensibile , con venti da nord-est da tesi/forti sulla pianura a moderati/tesi in pedemontana; sui monti i venti saranno deboli/moderati nelle valli e tesi/forti in quota.

Alla luce di queste previsioni, la Protezione civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione per vento forte sulla costa centro-meridionale e la pianura limitrofa e, in quota, sulle Prealpi, con validità dalle 8 alle 18 di domani 18 marzo.

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