Veneto – Allarme vento forte per domani

Nella prima metà di domani 18 marzo la nuvolosità sarà in aumento, con possibilità medio-bassa di precipitazioni sui monti, mentre saranno più probabili modeste piogge sulla pianura.

Le temperature saranno in calo anche sensibile , con venti da nord-est da tesi/forti sulla pianura a moderati/tesi in pedemontana; sui monti i venti saranno deboli/moderati nelle valli e tesi/forti in quota.

Alla luce di queste previsioni, la Protezione civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione per vento forte sulla costa centro-meridionale e la pianura limitrofa e, in quota, sulle Prealpi, con validità dalle 8 alle 18 di domani 18 marzo.