Ancora neve sulle montagne vicentine, su Altopiano di Asiago, Monte Grappa, Pasubio Alta Val Chiampo

Il maltempo torna a imbiancare le montagne della provincia, regalando scorci invernali sull’Altopiano di Asiago, sul Monte Grappa e sul Pasubio, dove dalla notte la neve è scesa con buona intensità. In diverse zone il risveglio è stato caratterizzato da oltre 15 centimetri di accumulo, con punte ben più consistenti alle quote più elevate.

A Valmaron e nella piana di Marcesina si sono raggiunti e localmente superati i 40 centimetri di neve fresca, mentre ad Asiago con il passare delle ore la precipitazione si è trasformata in pioggia a causa dell’aumento delle temperature. Situazione diversa a Gallio ed Enego, dove la neve ha resistito più a lungo mantenendo il paesaggio completamente imbiancato fino a tarda mattinata.

Disagi anche lungo i valichi montani: a Pian delle Fugazze, al confine tra Veneto e Trentino, le strade si sono presentate innevate e a tratti difficilmente percorribili. Nell’alta Val Chiampo, al rifugio Bertagnoli in zona Campodalbero, sono stati misurati circa 10 centimetri di neve fresca.

La situazione resta in evoluzione anche sul massiccio del Monte Grappa, dove le precipitazioni proseguono in modo alterno. Il progressivo rialzo termico previsto nelle prossime ore potrebbe però spingere la quota neve sempre più in alto, lasciando spazio alla pioggia alle altitudini inferiori e mantenendo condizioni pienamente invernali soltanto sulle cime più elevate.