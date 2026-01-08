CRONACAVENETO
Veneto – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Malcontenta: fermato un sospettato, sarebbe un agente di Polizia Locale

I carabinieri di Venezia hanno eseguito un arresto nell’inchiesta sull’uccisione di Sergiu Tarna, il 25enne di nazionalità moldava trovato senza vita il 31 dicembre scorso in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira. Il giovane era stato colpito mortalmente alla tempia con un’arma da fuoco.

Secondo quanto trapela dalle prime informazioni, la persona fermata sarebbe un appartenente alla Polizia locale di Venezia. L’arresto è avvenuto nelle vicinanze del luogo in cui era stato rinvenuto il corpo, al termine di una serie di accertamenti condotti dall’Arma.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Venezia ha convocato per la mattinata una conferenza stampa, durante la quale saranno forniti ulteriori dettagli sull’indagine e sulle responsabilità contestate al presunto autore del delitto.

