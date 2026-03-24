Veneto – Sveglia da incubo: 19enne scopre quattro ladri in casa e li mette in fuga”

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) – Un risveglio da incubo lunedì mattina per un giovane di 19 anni, rimasto solo in casa in via Bosco mentre i genitori erano al lavoro. Intorno alle 10.30, il ragazzo ha sentito strani rumori provenire dalla stanza accanto e, recatosi a controllare, si è trovato faccia a faccia con quattro malviventi col volto coperto da passamontagna.

I ladri, tentando di giustificare la loro presenza, avrebbero dichiarato: «Siamo della polizia», ma il giovane, senza farsi ingannare, ha urlato intimando loro di andarsene. Spaventati e scoperti, i malfattori sono fuggiti dalla finestra e sono saliti su un’utilitaria nera, successivamente avvistata in via Marconi a Villorba nei pressi di un’altra abitazione.

Nonostante il tentativo di furto, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla, lasciando però la camera completamente a soqquadro. La famiglia ha sporto immediata denuncia ai carabinieri della stazione locale, che ora stanno indagando e seguendo le tracce della banda. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione, considerando che i ladri hanno agito in pieno giorno senza alcuna remora. La famiglia sta valutando l’installazione di sistemi di videosorveglianza per prevenire futuri episodi.