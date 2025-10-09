CRONACAVENETO
9 Ottobre 2025 - 16.01

Veneto – Studenti musulmani si coprono le orecchie durante la benedizione: è polemica

Durante la cerimonia di benedizione del nuovo parco delle scuole medie di Cerea, in provincia di Verona, quattro studenti tredicenni di religione musulmana si sono tappati le orecchie per non ascoltare la preghiera recitata dal sacerdote. Il gesto, avvenuto lunedì mattina, ha suscitato un acceso dibattito tra scuola, istituzioni e politica locale.

Secondo quanto riferito dai docenti, i ragazzi avrebbero spiegato il loro comportamento come atto di rispetto verso la propria fede, che vieta di partecipare a riti di religioni diverse. L’episodio è stato segnalato alla dirigente scolastica, che si è messa in contatto con l’Ufficio scolastico provinciale per valutare eventuali provvedimenti.

Il vicario parrocchiale don Nicola Zorzi, come riporta il Corriere del Veneto, ha minimizzato l’accaduto, definendolo «una bravata», invitando a non esasperare i toni. Diversa la posizione del sindaco di Cerea, Marco Franzoni, che ha parlato di «gesto grave, irrispettoso e inaccettabile» sottolineando come «la convivenza civile si fondi sul rispetto reciproco e sulla condivisione dei valori che caratterizzano la nostra comunità».

